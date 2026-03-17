12-й канал: ликвидация ЦАХАЛом лидеров Ирана больше не требует согласования с правительством

Как сообщает "Мако/12-й канал", премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац дали ЦАХАЛу исключительное указание: при наличии четкой разведывательной информации армия может немедленно ликвидировать высокопоставленных представителей иранского режима аятолл или "Хизбаллы", не ожидая одобрения со стороны политического руководства.

Как отмечается, эта директива призвана исключить задержки, возникающие из-за обычной цепочки согласований внутри армии и на политическом уровне, и позволить военным действовать при появлении оперативной возможности.