Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

12-й канал: ликвидация ЦАХАЛом лидеров Ирана больше не требует согласования с правительством

Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
Правительство
Исраэль Кац
Война с Ираном
время публикации: 17 марта 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 21:26
12-й канал: ликвидация ЦАХАЛом лидеров Ирана больше не требует согласования с правительством
Пресс-служба ЦАХАЛа (архив)

Как сообщает "Мако/12-й канал", премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац дали ЦАХАЛу исключительное указание: при наличии четкой разведывательной информации армия может немедленно ликвидировать высокопоставленных представителей иранского режима аятолл или "Хизбаллы", не ожидая одобрения со стороны политического руководства.

Как отмечается, эта директива призвана исключить задержки, возникающие из-за обычной цепочки согласований внутри армии и на политическом уровне, и позволить военным действовать при появлении оперативной возможности.

Министр обороны Исраэль Кац подтверждает ликвидацию Али Лариджани