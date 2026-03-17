Парламент Греции одобрил закупку израильских систем ПРО для "Щита Ахилла" на 3 млрд евро

Оборонная комиссия парламента Греции утвердила инициативу министерства обороны о закупке вооружений для плана модернизации и укрепления вооруженных сил страны.

В общей сложности было утверждено выделение 5 миллиардов евро, из которых 1,25 миллиарда евро зарезервированы за греческой промышленностью.

Основная часть пакета – 3 миллиарда евро – пойдет на закупку у Израиля различных систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны составить вместе "Щит Ахилла", ориентированный в первую очередь на защиту от Турции.

Переговоры о закупке систем, которые должны составить многоуровневый интегрированный "зонтик", ведутся на уровне правительств. В Греции заинтересованы в закупке систем ПРО и ПВО Spyder, Barak MX и "Праща Давида" производства концернов "Рафаэль" и "Израильская авиационная промышленность".

В совокупности с уже имеющимися батареями Patriot новые приобретения обеспечат Греции одну из наиболее совершенных сетей противовоздушной обороны в Европе.

Стоит отметить, что левые партии ПАСОК, СИРИЗА, «Греческое решение» и «Ники» по вопросу закупок ПРО у Израиля воздержались, а крайне левые Коммунистическая партия и "Курс свободы" проголосовали против.

Напомним, что ранее Афины уже одобрили закупку 36 реактивных систем залпового огня PULS производства израильского концерна "Эльбит Маарахот", обеспечивающих возможность высокоточных ударов на большой дальности.

Помимо этого оборонная комиссия одобрила модернизацию 38 истребителей F-16 Block 50 за €1 млрд ($1,15 млрд). Эти машины выпуска 1990-х годов будут доведены до более современной конфигурации Viper.

В настоящее время Греция эксплуатирует около 150 истребителей F-16, из которых порядка сорока уже прошли модернизацию - таким образом, нынешний этап продолжает масштабное обновление истребительного парка.

На том же заседании была одобрена модернизация четырёх устаревших фрегатов типа MEKO 200, многоцелевых боевых кораблей немецкой разработки, составляющих основу надводных сил ВМС Греции.