США отрицают, что призвали Сирию направить войска в Ливан

Специальный посланник США по Сирии Том Баррак написал в сети Х: "Сообщения о том, что Соединенные Штаты призывают Сирию направить войска в Ливан, являются ложными".

США пытаются убедить Сирию направить войска в Восточный Ливан, чтобы содействовать разоружению "Хизбаллы", но сирийский режим не спешит этого делать, сообщило агентство Reuters на основании информации, полученной из многочисленных информированных источников.

Официальный Дамаск опасается того, что в результате Сирия будет втянута в войну на Ближнем Востоке, а также дестабилизации внутри страны из-за всплеска межконфессиональной вражды.