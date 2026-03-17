США отрицают, что призвали Сирию направить войска в Ливан
время публикации: 17 марта 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 22:19
Специальный посланник США по Сирии Том Баррак написал в сети Х: "Сообщения о том, что Соединенные Штаты призывают Сирию направить войска в Ливан, являются ложными".
США пытаются убедить Сирию направить войска в Восточный Ливан, чтобы содействовать разоружению "Хизбаллы", но сирийский режим не спешит этого делать, сообщило агентство Reuters на основании информации, полученной из многочисленных информированных источников.
Официальный Дамаск опасается того, что в результате Сирия будет втянута в войну на Ближнем Востоке, а также дестабилизации внутри страны из-за всплеска межконфессиональной вражды.
Ссылки по теме