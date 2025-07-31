В Иерусалиме обнаружена монета, отчеканенная евреями накануне разрушения Храма

В ходе археологических раскопок, которые проводит Управление древностей совместно с организацией "Град Давида" у южной стены Храмовой горы, была обнаружена бронзовая монета, отчеканенная в последний год существования Второго храма. На монете отчеканена надпись "Искупление Сиона".

Управление древностей проводит раскопки здесь шестой сезон. В ходе изысканий были обнаружены руины монументальных зданий, возведенных в разные эпохи: от Второго храма до Омейядского халифата, существовавшего в VII-VIII веках н.э. а также множество артефактов, среди которых есть и уникальные.

"Несколько дней назад сюда прибыл наш специалист по монетам Янив Давид Леви и к всеобщему удивлению нашел под грунтом монету. Мы сразу подумали, что находка может быть уникальной, но пришлось ждать, пока она вернется из чистки, и выяснилось, что мы получили привет от участников Иудейской войны", – рассказывает археолог Эстер Раков-Мелет.

"Монета, изготовленная из бронзы, в достаточно хорошей сохранности. На одной стороне кубок и надпись ранним еврейским шрифтом "Возрождение Сиона", а на другой – лулав, два этрога и надпись "Год четвертый" – имеется в виду, от начала восстания. То есть монета датируется 69-70 годом", – говорит Янив Давид Леви. Он также отмечает: монеты позднего восстания тяжелее, а вместо надписи "Свобода Сиона" чеканится "Искупление Сиона".

"Это отражает значительный переворот в сознании, а также отчаянное положение участников восстания за несколько месяцев до разрушения Храма. Эйфория, характерная для начала восстания, сменилась упадком. Можно предположить, что символика праздника Суккот, времени паломничества в Храм, отражала надежду осажденных на чудо, на искупление", – отмечает руководитель раскопок доктор Юваль Барух.

"Надпись "Избавление Сиона" отражает стремление поколений евреев к избавлению, возрождению, к свободному Иерусалиму. Тысячи лет спустя мы получаем еще одно свидетельство, насколько глубоки наши корни здесь, корни, которые не выкорчевать. Особенно ценно получить это напоминание перед 9 ава", – подводит итог министр по делам наследия Эмихай Элиягу.