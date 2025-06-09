Пир Геракла и Диониса: в Кейсарии обнаружен античный саркофаг удивительной красоты

В ходе раскопок, проводившихся Управлением древностей в Кейсарии, был обнаружен мраморный саркофаг периода римского владычества. Барельеф на нем изображает соревнование по выпивке между Гераклом и богом виноделия Дионисом. Подобный саркофаг обнаружен в Израиле впервые.

"Это было как в кино. Мы копали белый мягкий песок дюны, и вдруг увидели мрамор. Все участники раскопок подошли туда, взволнованные. И когда мы раскопали саркофаг, то не поверили своим глазам: барельефы богов, животных, деревьев. Каждый фрагмент был прекрасней предыдущего", – рассказывают руководители раскопок Нохар Шахар и Шани Амит.

Самым потрясающим оказался последний фрагмент, на котором был изображен возлежащий на львиной шкуре Геракл с чашей в руке.

Находка была передана в отдел реставрации Управления древностей. Им удалось собрать из фрагментов полное изображение, в центр которого был помещен Дионис, а рядом его свита: сатиры, Пан, Гермес, львы и тигры.