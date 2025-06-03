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Наука и Хайтек

Израильский стартап Rhino разработал систему обучения ИИ на конфиденциальных данных

ИИ
Стартап
время публикации: 03 июня 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 12:05
Израильский стартап Rhino разработал систему обучения ИИ на конфиденциальных данных
AP Photo/Jon Elswick

Компания Rhino предлагает решение одной из самых важных задач обучения ИИ: как использовать конфиденциальную информацию, не нарушая конфиденциальности.

Сегодня ИИ-модели, как правило, обучаются на открытых данных, а это лишь малая часть всего цифрового контента – около 5%. Основной массив данных закрыт соглашениями о защите авторского права, персональной информации или коммерческой тайны. Возникает противоречие, которое становится все острее: данных много, но ИИ обучаются на очень скромном массиве открытой информации, которого уже не хватает, в результате в работе ИИ возникают предвзятости и ошибки. Это касается в том числе и обучения всех генеративных ИИ-чатов.

Израильский стартап Rhino предложил решение этой важнейшей проблемы обучения ИИ. Традиционные подходы требуют централизации данных, что неприемлемо для отраслей с жестким регулированием: здравоохранения, фармацевтики, финансов. Rhino решает эту проблему с помощью так называемого федеративного обучения: несколько организаций могут совместно обучать ИИ-модели, не передавая свои данные друг другу и не вынося их за пределы собственных инфраструктур. Данные остаются на месте, а передаются только параметры обучения.

Безопасность достигается шифрованием информации и разработанными Rhino протоколами безопасного обмена.

В федеративном обучении, которое использует Rhino, результат может отличаться от централизованного, но современные методы позволяют минимизировать разницу. В федеративных системах обмен происходит не только в центр, но и обратно: параметры моделей (или их обновления) шаг за шагом синхронизируются между всеми участниками через центральный сервер-координатор. Это позволяет модели постепенно "увидеть" всю совокупность данных, хотя сами данные не покидают своих инфраструктур.

Платформа Rhino уже применяется в ряде проектов: от консорциума биофармацевтических компаний, разрабатывающих ИИ для создания новых биологических препаратов, до сотрудничества с медицинскими центрами. Rhino работает с Google и Swift по предотвращению финансового мошенничества.

Израильский стартап Rhino Federated Computing основан в 2020 году. Во время последнего раунда он привлек $15 миллионов, сообщает "Калькалист".

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