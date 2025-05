Конструктор сайтов Wix покупает израильский стартап для создания ИИ-видео

Компания Wix приобретает израильский стартап Hour One, который разработал платформу для генерации видеороликов с персонажами, созданными на основе реальных людей.

В Китае сегодня активно используются ИИ-аватары: цифровые клоны реальных ведущих и стримеров, которые круглосуточно работают на онлайн-платформах и в интернет-магазинах. Днем на трансляции может работать живой человек, а ночью его заменяет аватар, полностью имитирующий внешний вид, голос и поведение оригинала. Такие аватары обучаются на видео с реальными людьми, могут демонстрировать товары, общаться с аудиторией и даже отвечать на комментарии в прямом эфире.

Hour One разрабатывает аналогичные технологии: платформа позволяет создавать реалистичных виртуальных ведущих (аватаров) на основе видео и аудио реальных людей. Эти аватары могут автоматически генерировать видеоконтент по заданному сценарию, что идеально подходит для презентаций, рекламы, круглосуточных трансляций и онлайн-продаж.

Hour One активно применяет свои решения для корпоративного обучения, маркетинга и других бизнес-задач, где требуется персонализированное видео.

Израильская компания Wix планирует интегрировать технологии генерации ИИ-видео в свои сервисы для создания сайтов и цифрового контента, расширяя инструменты для пользователей, которые хотят быстро создавать профессиональные видеоматериалы на базе искусственного интеллекта.

На сегодняшний день Hour One привлекла $25 миллионов, сообщает The Times of Israel. После приобретения основатели Hour One и сотрудники стартапа присоединятся к компании Wix в ее штаб-квартире в Тель-Авиве.