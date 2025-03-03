Везувий превратил мозг молодого римлянина в стекло

Молодой римлянин лежал в своей постели, когда облако раскаленного пепла во время извержения Везувия накрыло Геркуланум и превратило его мозг в стекло почти 2000 лет назад.

Итальянские ученые описали в своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, уникальный случай: исследованные ими фрагменты являются единственной известной человеческой тканью, которая естественным образом превратилась в стекло.

Когда в 79 году нашей эры произошло извержение Везувия, города Помпеи и Геркуланум были засыпаны камнями и пеплом, – так называемым пирокластическим потоком. В 1960-х годах в одном из домов Геркуланума были найдены обугленные останки мужчины в возрасте около 20 лет. Позднее при исследовании останков ученые заметили странные фрагменты черного стекла внутри его черепа. Фрагменты имеют размер около сантиметра. В новой работе ученые изучили эти фрагменты с помощью электронного микроскопа и обнаружили сохранившиеся сети нейронов, аксоны и фрагменты спинного мозга.

Стекло достаточно редко встречается в природе, поскольку для его образования требуются высокие температуры и быстрое охлаждение. Обычно это происходит при ударах метеоритов и молний. Человеческие ткани в основном состоят из воды, поэтому образование стекла из них исключительно редкое явление.

Ученые определили, что мозг римлянина, подвергался воздействию температур, превышающих 510 градусов по Цельсию. Это превышает температуру пирокластического потока, которая достигает только 465 градусов по Цельсию.

По словам ученых "единственный возможный сценарий" образования "стеклянного мозга" выглядит так: облако пепла, выброшенное Везувием, создало очень горячую волну и быстро рассеялось, и только потом пирокластический поток накрыл город. Эта теория подтверждается тонким слоем пепла, который осел в городе перед тем, как он был погребен потоком. Это означает, что многие жители Геркуланума были убиты тепловой волной, а не самим потоком, как долгое время считалось.

Почему именно человека со "стеклянным мозгом" постигла такая участь? У жителей Геркуланума было время хотя бы попытаться спастись. Многие тела принадлежат людям, которые явно пытались спастись, бросившись в море. Но мужчина, который, как предполагается, был охранником городского Коллегиума, остался спать в своей постели в центре города. "Может, он был пьян?", – пошутил соавтор работы Гвидо Джордано, добавляя, что правды мы, скорее всего, никогда не узнаем.