Участники фестиваля Nova, употреблявшие психоделики, показали более низкий уровень тревожности

Ученые из Университета Райхмана проанализировали психологические последствия террористической атаки на фестивале Nova 7 октября 2023 года и показали, что употребление психоделиков смягчает ПТСР.

Работа опубликована в журнале Journal of Psychopharmacology.

В результате террористической атаки на фестивале Nova погибли почти 400 человек, сотни людей получили физические и психологические травмы. Через три недели после трагедии психологи опросили 343 выживших в возрасте от 18 до 64 лет, чтобы оценить их психическое состояние на фоне употребления психоактивных веществ до и во время фестиваля и выяснить, как эти вещества повлияли на реакцию на травму.

Психологи пишут, что уникальность этого исследования в том, что проводился анализ реального опыта людей, переживших экстремальную травму в условиях массового употребления различных психоактивных веществ. Поставить такого рода эксперимент в контролируемых лабораторных условиях практически невозможно.

Участников исследования разделили на три группы. В первую вошли употреблявшие классические психоделики (псилоцибиновые грибы, ЛСД, мескалин), во вторую – принимавшие "экстази", каннабис и алкоголь, в третью – не принимавшие никаких психоактивных веществ.

Участники, употреблявшие классические психоделики, сообщили о значительно более низких уровнях тревожности и ПТСР по сравнению с теми, кто употреблял другие психоактивные вещества или совсем ничего не употреблял. Средний балл тревожности среди всех участников составлял 1,90, а у группы употреблявшей психоделики – 1,38. Эти различия не зависели от возраста, пола, психиатрического анамнеза и предыдущего опыта употребления психоделиков.

Соавтор работы доктор Зоар Рубинштейн поясняет: "Наши результаты вовсе не призывают к неконтролируемому употребление психоделиков и не подразумевают, что такое употребление является формой лечения. Скорее, они указывают на потенциальные механизмы, которые могут объяснить, каким образом контролируемое использование психоделиков в рамках общего психологического подхода может приносить терапевтическую пользу".