Израильский стартап нашел решение главной проблемы квантовых вычислений

Стартап Qedma научился устранять ошибки при квантовых вычислениях с помощью только программного обеспечения без дополнительного оборудования. Стартап привлек $26 миллионов, в том числе от IBM.

Квантовые компьютеры остаются крайне чувствительными к ошибкам, что является главным препятствием для их практического применения в тех областях, где они могут принести большую пользу: финансах, разработке лекарств и материаловедении. Google предложил аппаратную коррекцию ошибок в своем чипе Willow. Но это дорогое и не самое эффективное решение.

Израильский стартап Qedma пошел другим путем, сосредоточившись на программном решении проблемы. Основной продукт компании – QESEM (quantum error suppression and error mitigation) – анализирует шумовые паттерны, возникающие при работе квантовых компьютеров, и активно подавляет ошибки, воздействуя на работающие кубиты. По словам разработчиков это позволяет квантовым вычислениям работать на уже развернутом оборудовании без необходимости в дорогих дополнительных схемах, как это делает Google.

Развитие программного подавления квантовых ошибок активно поддерживает IBM. Вице-президент IBM по квантовым технологиям Джей Гамбетта объясняет изданию TechCrunch, что банковские аналитики или химики, которые могли бы использовать квантовые вычисления, не являются экспертами в управлении квантовыми схемами в условиях шума. Им нужны простые инструменты, позволяющие задать желаемую точность и распределить нагрузку между квантовыми и классическими компьютерами. По словам Гамбетты, это как раз то, что развивает Qedma.

Ключевое преимущество подхода Qedma заключается в том, что он не требует дополнительных кубитов, в отличие от аппаратной коррекции ошибок на уровне компьютера. Команда заявляет, что уже в этом году Qedma сможет продемонстрировать реальное квантовое преимущество с высокой достоверностью, то есть сможет быстро выполнить на квантовом компьютере задачу, которую классические компьютеры не могут решить за обозримое время.

Программное обеспечение Qedma уже доступно через каталог IBM Qiskit Functions и работает с оборудованием разных производителей квантовых компьютеров. Стартап привлек $26 миллионов в раунде Серия A.