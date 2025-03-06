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Наука и Хайтек

Нетаниягу распорядился начать внедрение ИИ для повышения эффективности в госсекторе

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 06 марта 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 22:25
Нетаниягу распорядился начать внедрение ИИ для повышения эффективности в госсекторе
Фото: пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил исполняющему обязанности руководителя государственной службы адвокату Рою Кахлону, в течение месяца представить ему ключевые идеи и способы повышения эффективности в государственном секторе, наряду с интеграцией передовых технологий и искусственного интеллекта.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Мы проведем цифровую революцию, которая приведет к значительной экономии государственных средств, оптимизирует бюрократические процессы и улучшит обслуживание граждан. Государственная служба должна войти в новую эпоху, и мы реализуем это быстро и решительно".

Наука и Хайтек
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