Нетаниягу распорядился начать внедрение ИИ для повышения эффективности в госсекторе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил исполняющему обязанности руководителя государственной службы адвокату Рою Кахлону, в течение месяца представить ему ключевые идеи и способы повышения эффективности в государственном секторе, наряду с интеграцией передовых технологий и искусственного интеллекта.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Мы проведем цифровую революцию, которая приведет к значительной экономии государственных средств, оптимизирует бюрократические процессы и улучшит обслуживание граждан. Государственная служба должна войти в новую эпоху, и мы реализуем это быстро и решительно".