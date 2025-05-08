Рентген помог установить автора древнегреческого свитка, обугленного при извержении Везувия

Ученым из Оксфорда и Университетского колледжа Лондона удалось определить название и автора свитка из Геркуланума, просканировав обугленный папирус рентгеновскими лучами и виртуально развернув его на компьютере, пишет The Guardian. Рентгеновские снимки выявили остатки чернил, позволившие установить, что текст принадлежит философу-эпикурейцу Филодему и является частью его многотомного сочинения "О пороках", созданного в I веке до н.э. Свиток – один из трех, найденных в Геркулануме и ныне хранящихся в Бодлианской библиотеке в Оксфорде.

Свиток является частью обширной коллекции, найденной в библиотеке римской виллы, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря. Это здание было погребено под пеплом и пемзой во время извержения Везувия в 79 году н.э., когда вместе с Помпеями был разрушен и Геркуланум, расположенный рядом с Неаполем.

Большинство свитков были обнаружены в ходе раскопок XVIII века и сейчас хранятся в Национальной библиотеке Неаполя. Однако из-за сильного обугливания они чрезвычайно хрупкие и рассыпаются при попытках развернуть их, а текст, нанесенный чернилами, невозможно различить невооруженным глазом.

Новые успехи стали возможны благодаря предыдущим достижениям в рамках конкурса Vesuvius Challenge – международной инициативы, стартовавшей в 2023 году. Она предлагает призы за прогресс в расшифровке свитков с помощью 3D-рентгеновских технологий. В прошлом году команда студентов, владеющих компьютерными технологиями, выиграла главный приз в 700 тысяч долларов США, разработав ИИ-программу, способную распознать 2 000 древнегреческих букв на другом свитке.

Свиток из Бодлианской библиотеки под номером PHerc. 172 был отсканирован в июле прошлого года в британском национальном синхротронном центре Diamond, расположенном в Оксфордшире. Необычным стало то, что на рентгеновских снимках удалось различить чернила, и исследователи как минимум дважды обнаружили в тексте древнегреческое слово "отвращение".