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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 18:02

Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль

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Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль

Сегодня в Софии завершается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко (весовая категория) свыше 78 кг) завоевала серебряную медаль.

Она победила хорватку Тину Радич, турчанку Хилял Озтюрк (в четвертьфинале) и итальянку Асию Тавано (в полуфинале).

В финале израильтянка проиграла француженке Ромейн Дикко.

Раз Гершко - бронзовый призер Токийской олимпиады (командное первенство), серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов Европы, победительница кадетского чемпионата Европы 2015 года, серебряный призер юношеской олимпиады 2015 года.


Сборная Израиля заняла в медальном зачете пятое место (1 золотая, 1 серебряная и две бронзовые медали).

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