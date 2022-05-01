Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль

Сегодня в Софии завершается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко (весовая категория) свыше 78 кг) завоевала серебряную медаль.

Она победила хорватку Тину Радич, турчанку Хилял Озтюрк (в четвертьфинале) и итальянку Асию Тавано (в полуфинале).

В финале израильтянка проиграла француженке Ромейн Дикко.

Раз Гершко - бронзовый призер Токийской олимпиады (командное первенство), серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов Европы, победительница кадетского чемпионата Европы 2015 года, серебряный призер юношеской олимпиады 2015 года.

Сборная Израиля заняла в медальном зачете пятое место (1 золотая, 1 серебряная и две бронзовые медали).