Чемпионат Европы по дзюдо. Шира Ришони завоевала бронзовую медаль
В Софии начался чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Шира Ришони (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.
Чемпионкой стала француженка Ширин Букли. Второе место заняла португалка Катарина Коста.
Шира Ришони победила испанку Мирейю Лапуэрту Комас, сербку Милицу Николич.
В полуфинале она проиграла Катарине Косте, будущей серебряной медалистке. В схватке за бронзу израильтянка победила итальянку Франческу Милани.
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