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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 09:08

Чемпионат Италии. "Интер" и "Ювентус" победили

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Интер (Милан) - Верона 2:0. Николо Барелла открывает счет

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Италии. "Интер" победил "Верону" 2:0. "Ювентус" в гостях одержал волевую победу над "Кальяри" 2:1.

Эмполи - Специя 0:0

Интер (Милан) - Верона 2:0

"Сине-черные" занимают второе место, отставая от "Милана" на 1 очко.

Кальяри - Ювентус (Турин) 1:2


Победный гол на 75-й минуте забил Душан Влахович.

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