Чемпионат Италии. "Интер" и "Ювентус" победили
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Италии. "Интер" победил "Верону" 2:0. "Ювентус" в гостях одержал волевую победу над "Кальяри" 2:1.
Эмполи - Специя 0:0
Интер (Милан) - Верона 2:0
"Сине-черные" занимают второе место, отставая от "Милана" на 1 очко.
Кальяри - Ювентус (Турин) 1:2
Победный гол на 75-й минуте забил Душан Влахович.
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