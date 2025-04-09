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Чемпионат Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу. "Лидс" победил

Футбол
время публикации: 09 апреля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 13:08
Чемпионат Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу. "Лидс" победил
AP Photo/Denes Erdos

В матче сорок первого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" победил "Мидлсборо" 1:0.

"Лидс" и "Бернли" лидируют, набрав по 85 очков. На 2 очка меньше у "Шеффилд Юнайтед". Напрямую в Премьер-лигу выходят команды, занявшие первое и второе места.

Победный гол гости забили на второй минуте. Манор Соломон прострелил во вратарскую. Дэниэл Джеймс протолкнул мяч в сетку. Это его 12-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне.

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