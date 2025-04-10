"Бейтар" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля
время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:08
Первым финалистом Кубка Израиля по футболу стал столичный "Бейтар".
В Тель-Авиве "желто-черные" разгромили "Маккаби Бней Райна" 5:1.
Два гола забил Омер Ацили.
По разу отличились Майрон Джордж, Ярден Шуа и Ади Йона.
На 89-й минуте гол престижа забил Ченс Мондзенга.
Второй финалист определится в матче тель-авивского и беэр-шевского "Апоэлей", который состоится 22 апреля.
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