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"Бейтар" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля

Футбол
время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:08
"Бейтар" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля
AP Photo/Andrew Medichini

Первым финалистом Кубка Израиля по футболу стал столичный "Бейтар".

В Тель-Авиве "желто-черные" разгромили "Маккаби Бней Райна" 5:1.

Два гола забил Омер Ацили.

По разу отличились Майрон Джордж, Ярден Шуа и Ади Йона.

На 89-й минуте гол престижа забил Ченс Мондзенга.

Второй финалист определится в матче тель-авивского и беэр-шевского "Апоэлей", который состоится 22 апреля.

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