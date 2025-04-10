Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки обыграли сборную ЮАР

В Ларнаке проходит турнир Второй группы зоны "Европа - Африка" Кубка Билли Джин Кинг.

В групповом этапе сборная Израиля проиграла 0:3 командам Болгарии и Египта и заняла последнее место в группе.

Теперь израильтянки участвуют в мини-турнире за 7-9 места.

В первом матче израильтянки победили 2:1 сборную ЮАР.

Мика Бухник разгромила Марилуиз ван Зил 6:1, 6:2.

Лина Глушко победила Джани ван Зил 6:3, 6:3.

Лина Глушко и Алиан Зак проиграли Донне Ле Ру и Джане ван Зил 4:6, 5:7.

Со сборной Боснии и Герцеговины израильтянки сыграют 11 апреля.