Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки обыграли сборную ЮАР
время публикации: 10 апреля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 19:18
В Ларнаке проходит турнир Второй группы зоны "Европа - Африка" Кубка Билли Джин Кинг.
В групповом этапе сборная Израиля проиграла 0:3 командам Болгарии и Египта и заняла последнее место в группе.
Теперь израильтянки участвуют в мини-турнире за 7-9 места.
В первом матче израильтянки победили 2:1 сборную ЮАР.
Мика Бухник разгромила Марилуиз ван Зил 6:1, 6:2.
Лина Глушко победила Джани ван Зил 6:3, 6:3.
Лина Глушко и Алиан Зак проиграли Донне Ле Ру и Джане ван Зил 4:6, 5:7.
Со сборной Боснии и Герцеговины израильтянки сыграют 11 апреля.
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