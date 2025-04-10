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Список самых высокооплачиваемых израильских спортсменов возглавил Дени Авдия

Баскетбол
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НБА
Футбол
Рейтинги
время публикации: 10 апреля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 11:05
Список самых высокооплачиваемых израильских спортсменов возглавил Дени Авдия
AP Photo/Mike Stewart

Самым высокооплачиваемым израильским спортсменом по данным издания "Калькалист" является Дени Авдия.

Заработок форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" за год - 15.625 миллионов долларов в год.

2. Манор Соломон (футбол, Тоттенхэм, в этом сезоне на правах аренды играет за Лидс) - 3.1 миллиона долларов.

3. Лиэль Абада (футбол, Шарлотт) - 2.3.

4. Мунас Даббур (футбол, Шабаб Аль-Ахли, ОАЭ) - 2.2.

5. Эли Даса (футбол, Динамо Москва) - 1.6.

6. Даниэль Перец (футбол, Бавария) - 1.6.

7. Ям Мадар (Баскетбол, Апоэль, Тель-Авив) - 1.2.

8. Нета Лави (футбол, Гамба Осака) - 1.2.

9. Оскар Глух (футбол, Зальцбург) - 1.1.

10. Роман Соркин (баскетбол, Маккаби Тель-Авив) - 850 тысяч долларов.

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