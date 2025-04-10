НБА. Лука Дончич набрал 45 очков в Далласе. Достижение Леброна Джеймса

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях обыграл "Даллас Мэверикс" 112:97.

Лучший игрок матча Лука Дончич (45 + 8 подборов + 6 передач), который впервые играл в Далласе после обмена в "Лейкерс".

Зрители тепло приветствовали бывшую звезду "Мэверикс". Во время матча с трибун неоднократно раздавались призывы отправить в отставку генерального менеджера "Далласа" (он был инициатором обмена Дончича).

Леброн Джеймс (27 + 7 подборов + 3 передачи) сыграл 1561-й матч в НБА. Он выел на второе место, обойдя карима Абдул-Джаббара. Рекордсмен - Роберт Пэрриш (1611 игр).