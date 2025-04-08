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Спорт

"Апоэль" выиграл первый матч финальной серии Еврокубка

Баскетбол
время публикации: 08 апреля 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 22:05
"Апоэль" выиграл первый матч финальной серии Еврокубка
AP Photo/Stephanie Scarbrough

В первом матче финальной серии Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил испанский клуб "Гран-Канария" 74:65.

"Красные" впервые играют в финале Еврокубка.

После 10 минут 22:20, 20 - 39:36, 30 - 60:50.

Отлично провели матч лидеры израильского клуба Джонатан Мотли (18 + 4 подбора + 3 передачи) и Энтони Блэкни (17 + 5 подборов).

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