"Апоэль" выиграл первый матч финальной серии Еврокубка
время публикации: 08 апреля 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 22:05
В первом матче финальной серии Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил испанский клуб "Гран-Канария" 74:65.
"Красные" впервые играют в финале Еврокубка.
После 10 минут 22:20, 20 - 39:36, 30 - 60:50.
Отлично провели матч лидеры израильского клуба Джонатан Мотли (18 + 4 подбора + 3 передачи) и Энтони Блэкни (17 + 5 подборов).
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