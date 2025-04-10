9 голов в третьем периоде. Покер Эрикссона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в овертайме одолела "Сан-Хосе" 8:7.

Тампа-Бей Лайтнинг - Торонто Мейпл Лифс 3:4 (овертайм)

Это сражение лидеров Атлантического дивизиона.

"Торонто" вел в счете 2:0 и 3:2.

По 3 очка набрали игроки "Торонто" Мэтью Книс (3 + 0), Митчелл Маркер (1 + 2) и Остон Мэтьюз (0 + 3). У Книса интересная статистика. Всего он забил 44 гола, из них 10 - в ворота "Тампы".

Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз 5:8

"Рейнджерс" проиграл третий матч подряд и утратил шансы на выход в плэй-офф.

После двух периодов ничья 2:2. На 48-й минуте ничья 4:4. "Летчики" забили шесть голов в одном периоде впервые с 1993 года, 8 голов в одном матче - впервые с октября 2017.

Три шайбы забил Тайсон Форстер (Филадельфия). Это его первый хет-трик в НХЛ.

Четыре результативные передачи сделал Мика Зибанежад (Нью-Йорк).

Три результативные передачи сделал Ник Зеелер (Филадельфия).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 8:7 (овертайм)

Победа "Миннесоты" означает, что "Ванкувер" и "Юта" не попадают в плэй-офф.

"Акулы" вели в счете 1:0 и 4:3.

5 (3 +2) очка набрал Маклин Селебрини (Сан-Хосе).

4 гола забил Джоэль Эрикссон (Миннесота).

4 (1 +3( очка набрал Уильям Смит (Сан-Хосе).

Победную шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.

Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 4:3 (овертайм)

"Калгари" вел в счете 1:0 и 3:1.

Две шайбы (в том числе победную в овертайме) забросил Каттер Готье (Анахайм).

Эдмонтон Ойлерз - Сант-Луис оюз 4:3

Победную шайбу Коннор Браун забросил за 21 секунду до финальной сирены.