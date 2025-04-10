9 голов в третьем периоде. Покер Эрикссона. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в овертайме одолела "Сан-Хосе" 8:7.
Тампа-Бей Лайтнинг - Торонто Мейпл Лифс 3:4 (овертайм)
Это сражение лидеров Атлантического дивизиона.
"Торонто" вел в счете 2:0 и 3:2.
По 3 очка набрали игроки "Торонто" Мэтью Книс (3 + 0), Митчелл Маркер (1 + 2) и Остон Мэтьюз (0 + 3). У Книса интересная статистика. Всего он забил 44 гола, из них 10 - в ворота "Тампы".
Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз 5:8
"Рейнджерс" проиграл третий матч подряд и утратил шансы на выход в плэй-офф.
После двух периодов ничья 2:2. На 48-й минуте ничья 4:4. "Летчики" забили шесть голов в одном периоде впервые с 1993 года, 8 голов в одном матче - впервые с октября 2017.
Три шайбы забил Тайсон Форстер (Филадельфия). Это его первый хет-трик в НХЛ.
Четыре результативные передачи сделал Мика Зибанежад (Нью-Йорк).
Три результативные передачи сделал Ник Зеелер (Филадельфия).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.
Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 8:7 (овертайм)
Победа "Миннесоты" означает, что "Ванкувер" и "Юта" не попадают в плэй-офф.
"Акулы" вели в счете 1:0 и 4:3.
5 (3 +2) очка набрал Маклин Селебрини (Сан-Хосе).
4 гола забил Джоэль Эрикссон (Миннесота).
4 (1 +3( очка набрал Уильям Смит (Сан-Хосе).
Победную шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.
Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 4:3 (овертайм)
"Калгари" вел в счете 1:0 и 3:1.
Две шайбы (в том числе победную в овертайме) забросил Каттер Готье (Анахайм).
Эдмонтон Ойлерз - Сант-Луис оюз 4:3
Победную шайбу Коннор Браун забросил за 21 секунду до финальной сирены.