Шутаут Реймера. "Оттава" вышла в плэй-офф. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" разгромил "Каролину" 3:0.
Баффало Сейбрз - Каролина Хурикейнз 3:0
"Клинки" одержали пятую победу подряд в сезоне. Впервые с 1999 года "Баффало" одержал 7 домашних побед подряд.
Джеймс Реймер отразил 33 броска. Это его первый шутат в сезоне и 31-й в НХЛ.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 15 минут 38 секунд. Показатель 0.
Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз 5:2
Несмотря на поражение, "Сенаторз" впервые с 2017 года вышел в плэй-офф.
Защитник "Коламбуса" Эрик Гудбрансон провел 800-й матч в НХЛ.
Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 3:1
"Флорида" прервала серию из пяти поражений.
Это 914-я победа тренера "пантер" Поля Мориса - он поднялся на третье место в НХЛ по этому показателю.
"Флорида" победила "Торонто" в трех матчах (из 4) в этом сезоне.