НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блейзерс" проиграл в овертайме "Юте Джаз" 126:133.

Счет основного времени 114:114.

Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Шедон Шарп (37 + 7 подборов + 5 передач + 2 перехвата).

Центровой "Юты" Кайл Филиповски провел лучший матч в сезоне (30 + 18 подборов + 5 передач + 3 перехвата).

Дени Авдия из-за травмы пальца пропускал второй матч.

"Портленд" утратил даже теоретические шансы на выход в следующий этап. В Западной конференции известны все участники плэй-офф и плэй-ин.

"Юта" одержала 17-ю победу в 80 матчах и на выход в плэй-офф уже давно не претендует.