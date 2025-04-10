НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"
время публикации: 10 апреля 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:08
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блейзерс" проиграл в овертайме "Юте Джаз" 126:133.
Счет основного времени 114:114.
Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Шедон Шарп (37 + 7 подборов + 5 передач + 2 перехвата).
Центровой "Юты" Кайл Филиповски провел лучший матч в сезоне (30 + 18 подборов + 5 передач + 3 перехвата).
Дени Авдия из-за травмы пальца пропускал второй матч.
"Портленд" утратил даже теоретические шансы на выход в следующий этап. В Западной конференции известны все участники плэй-офф и плэй-ин.
"Юта" одержала 17-ю победу в 80 матчах и на выход в плэй-офф уже давно не претендует.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2025