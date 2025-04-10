x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 12:59
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 апреля 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 13:08
НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"
AP Photo/Rob Gray

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блейзерс" проиграл в овертайме "Юте Джаз" 126:133.

Счет основного времени 114:114.

Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Шедон Шарп (37 + 7 подборов + 5 передач + 2 перехвата).

Центровой "Юты" Кайл Филиповски провел лучший матч в сезоне (30 + 18 подборов + 5 передач + 3 перехвата).

Дени Авдия из-за травмы пальца пропускал второй матч.

"Портленд" утратил даже теоретические шансы на выход в следующий этап. В Западной конференции известны все участники плэй-офф и плэй-ин.

"Юта" одержала 17-ю победу в 80 матчах и на выход в плэй-офф уже давно не претендует.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

Список самых высокооплачиваемых израильских спортсменов возглавил Дени Авдия
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

НБА. Лука Дончич набрал 45 очков в Далласе. Достижение Леброна Джеймса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2025

Перелом Уэллса. Рекорд Банкеро-Вагнера. Волевая победа "Милуоки". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 апреля 2025

"Апоэль" выиграл первый матч финальной серии Еврокубка