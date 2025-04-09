НХЛ. Достижения Монтембо, Веймелки, Карлссона. Клубный рекорд "Юты"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Нью-Джерси" 7:2.

Монреаль Канадиенз - Детройт Ред Уингз 4:1

Именно эта победа "Монреаля" вывела "Оттаву" в плэй-офф. "Монреаль" шестой раз подряд обыграл "Детройт".

На 37-й минуте гости вели в счете.

Голкипер "Канадиенз" Сэм Монтембо отразил 35 бросков. В этом сезоне он впервые в карьере одержал 30 побед. Он стал десятым голкипером "Монреаля". одержавшим 30 побед в сезоне.

Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинз 2:7

3 (1 + 2) очка набрал Давид Пастрнак. Он набрал 100 очков в третьем сезоне подряд (41 + 59 в 79 играх).

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 19 сэйвов.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 19 минут 29 секунд. Показатель -3.

Питтсбург Пингвинз - Чикаго Блэк Хоукс 5:0

Эрик Карлссон забил 200-й гол.

Тристан Жарри отразил 26 бросков. Второй шутаут в сезоне и 21-й в карьере.

Нешвилл Прэдейчез - Нью-Йорк Айлендерс 7:6 (овертайм)

"Островитяне" выигрывали 3:2, 4:3, 6:4.

По 4 (2 + 2) очка набрали Саймон Холмстерм (Нью-Йорк) и Ствен Стемкос (Нешвилл).

Юта - Сиэтл Кракен 7:1

Три результативные передачи сделал Дилан Гюнтер.

3 (1 + 2) очка набрал Михаил Сергачев.

7 голов в водном матче - клубный рекорд "Юты".

Голкипер "Юты" Карел Веймелка защищал ворота в 21-м матче подряд. Это самая длинная серия в НХЛ с 2019 года. Тогда дарси Кемпер провел 22 матча подряд.

Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 (буллиты)

На 30-й минуте "Вегас" вел в счете 2:0.