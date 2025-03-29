Теннис. Россиянка Дарья Касаткина будет представлять Австралию
время публикации: 29 марта 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 11:38
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять Австралию.
Она написала в соцсетях: "С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию".
На данный момент Дарья Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
27-летняя спортсменка получила вид на жительство в Австралии.
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