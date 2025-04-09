Перелом Уэллса. Рекорд Банкеро-Вагнера. Волевая победа "Милуоки". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Чикаго" 135:113.

Шарлотт Хорнетс - Мемфис Гризлиз 100:124

Новичок-разыгрывающий "Мемфиса" Джайлен Уэллс во время быстрого прорыва был сбит защитником "шершней". баскетболист доставлен в больницу. У него диагностировали перелом запястья и рассечение.

Кливленд Кавальерз - Чикаго Булз 135:113

"Кливленд" гарантировал первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.

Индиана Пэйсерз - Вашингтон Уизардс 104:98

Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 119:112

Лидер "Орландо" Паоло Банкеро набрал 33 очка и сделал 10 подборов. Банкеро и Франц Вагнер набирают больше 20 очков каждый в 11 матчах подряд. Это клубный рекорд.

Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанз 119:114

Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 117:119 (овертайм)

Счет основного времени 107:107. "Кельты" сравняли счет дальний броском за 3 секунды до конца основного времени.

Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвз 110:103

Последнюю четверть "Милуоки" выиграл 40:13.

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (23 + 13 подборов + 10 передач).

Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 136:120

В последнем домашнем матче регулярного сезона Шей Гилджес-Александр набрал 42 очка.

Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз 95:133

Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперз 122:117

Центровой "Клипперс" Ивица Зубац в четвертый раз в сезоне набрал в матче не менее 20 очков и сделал не менее 20 подборов (24 + 20 подборов + 5 передач + 1 перехват).