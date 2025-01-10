НХЛ. Достижения Сидни Кросби. Результативная передача Зака Хаймана

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" победил "Эдмонтон Ойлерз" 5:3.

Уже на 10-й минуте "пингвины" вели в счете 3:0. Первый период закончился со счетом 4:1.

Лидер "Пингвинз" Сидни Кросби набрал 3 (1 + 2) очка. Он поднялся на пятое место в НХЛ по количеству матчей, в которых набрал не менее 3 очков - 184. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 459 матчей.

Сидни Кросби сделал 1641 голевую передачу и сравнялся с Джо Сакиком - 9-е место в истории НХЛ.

Три результативные передачи сделал Коннор Макдэвид (Эдмонтон).

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал голевую передачу.