НХЛ. Достижения Сидни Кросби. Результативная передача Зака Хаймана
время публикации: 10 января 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 10:49
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" победил "Эдмонтон Ойлерз" 5:3.
Уже на 10-й минуте "пингвины" вели в счете 3:0. Первый период закончился со счетом 4:1.
Лидер "Пингвинз" Сидни Кросби набрал 3 (1 + 2) очка. Он поднялся на пятое место в НХЛ по количеству матчей, в которых набрал не менее 3 очков - 184. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 459 матчей.
Сидни Кросби сделал 1641 голевую передачу и сравнялся с Джо Сакиком - 9-е место в истории НХЛ.
Три результативные передачи сделал Коннор Макдэвид (Эдмонтон).
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал голевую передачу.
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