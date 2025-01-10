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Спорт

Лесные пожары в Калифорнии. Сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
Пожары
НХЛ
время публикации: 10 января 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 10:10
Лесные пожары в Калифорнии. Сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс"
AP Photo/Ethan Swope

Из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены домашние матчи "Лос-Анджелес Кингз" (НХЛ) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА).

Журналист ESPN Шамс Чарания сообщил, что сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джея Редика.

По его данным, нападающий "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард уехал из расположения команды, чтобы помочь своей семье.

Семья Джей Джея редика была эвакуирована.

Джей Джей Редик назначен главным тренером "Лейкерс" в июне 2024 года.

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