Лесные пожары в Калифорнии. Сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс"

Из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены домашние матчи "Лос-Анджелес Кингз" (НХЛ) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА).

Журналист ESPN Шамс Чарания сообщил, что сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джея Редика.

По его данным, нападающий "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард уехал из расположения команды, чтобы помочь своей семье.

Семья Джей Джея редика была эвакуирована.

Джей Джей Редик назначен главным тренером "Лейкерс" в июне 2024 года.