Лесные пожары в Калифорнии. Сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс"
время публикации: 10 января 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 10:10
Из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены домашние матчи "Лос-Анджелес Кингз" (НХЛ) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА).
Журналист ESPN Шамс Чарания сообщил, что сгорел дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джея Редика.
По его данным, нападающий "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард уехал из расположения команды, чтобы помочь своей семье.
Семья Джей Джея редика была эвакуирована.
Джей Джей Редик назначен главным тренером "Лейкерс" в июне 2024 года.
Ссылки по теме