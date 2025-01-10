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Спорт

"Кливленд" одержал 12-ю победу подряд. Результаты матчей НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 10 января 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 09:56
Орландо Мэджик - Миннесота Тимбервулвз 89:104
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Состоялись матчи регулярного сезона НБА. "Кливленд" победил "Торонто" 132:126.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 132:126

"Кливленд" одержал 12 победу подряд. Команда проводит лучший регулярный сезон в истории.

Дариус Гарланд (Кавальерз) набрал 40 очков и сделал 9 передач.

Детройт Пистонз - Голден Стэйт Уорриорз 104:107

Лидер "воинов" Стефен Карри сделал "дабл-дабл" (17 + 10 подборов + 6 передач) несмотря на то, что его участие в матче было под вопросом (проблемы с левым коленом).

По версии официального сайта "Голден Стэйт Уорриорз", лучший игрок матча Гай Сантос (13 + 5 подборов + 3 передачи).

Орландо Мэджик - Миннесота Тимбервулвз 89:104

Форвард "волков" Джулиус Рэндл сделал "дабл-дабл" (23 + 10 подборов).

Один из самых эффектных моментов матча прорыв с последующим слэм-данком Энтони Эдвардса (Миннесота) (21 + 7 передач).

Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокетс 115:119

"Хьюстон" поднялся на второе место в Западной конференции, одержав 25-ю победу.

Лидер "ракет" Альперен Шенгюн сделал "дабл-дабл" (32 + 14 подборов). Джайлен Грин (Хьюстон) в четвертой игре подряд набирает не меньше 25 очков (27 + 2 подбора + 3 передачи).

Финикс Санз - Атланта Хоукс 123:115

Первая домашняя победа "Санз" в 2025 году.

Юта Джаз - Майами Хит 92:97

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