Хет-трик Стаала. "1 +1" Фокса и Хьюза. Шутауты Лууконена и Сорокина. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" в овертайме победил "Нью-Джерси" 3:2.

Коламбус Блю Джекетс - Сиэтл Кракен 6:2

Второй период хозяева выиграли 4:0. После 40 минут 5:1.

Обе шайбы в ворота хозяев забил Ээли Толванен.

27-летний форвард "Коламбуса" Оуэн Селлинджер провел дебютный матч в НХЛ. Ранее он выступал за "Кливленд Монстерз" в АХЛ.

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 (овертайм)

"Дэвилз" вели в счете 2:1.

На 63-й минуте победный гол забросил Сэм Кэррик (в июле прошлого года перешел из "Эдмонтона").

Еврейский защитник "Рейджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Его брат Люк Хьюз отыграл 24 минуты 34 секунды. Показатель +1.

Оттава Сенаторз - Баффало Сейбрз 0:4

По броскам 35:21 в пользу "Оттавы". Второй шутаут в 30 матчах сезона совершил Укко-Пекка Лууконен.

"Клинки" одержали 16-ю победу в 42-х матчах сезона (12-ю в основное время). "Баффало" занимает последнее место в Восточной конференции.

Две шайбы забросил Джек Куинн.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 18 минут. Показатель + 1.

Филадельфия Флайерз - Даллас Старз 1:4

Две результативные передачи сделал Джейсон Робертсон.

Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 4:1

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 27 сэйвов.

Каролина Хурикейнз - Торонто Мейпл Лифс 6:3

"Торонто" вел в счете 2:0.

"Хет-трик" сделал форвард "Каролины" Джордан Стаал.

Три результативные передачи сделал Джордан Мартинук (Каролина).

Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 1:6

Сент-Луис Блюз - Аннахайм Дакс 6:2

На 14-й минуте счет был 4:0.

Две шайбы забросил Роберт Томас (Сент-Луис).

Вегас Голен Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:4

По броскам 30:20 в пользу "Вегаса". Шутаут совершил Илья Сорокин.