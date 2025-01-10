Хет-трик Стаала. "1 +1" Фокса и Хьюза. Шутауты Лууконена и Сорокина. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" в овертайме победил "Нью-Джерси" 3:2.
Коламбус Блю Джекетс - Сиэтл Кракен 6:2
Второй период хозяева выиграли 4:0. После 40 минут 5:1.
Обе шайбы в ворота хозяев забил Ээли Толванен.
27-летний форвард "Коламбуса" Оуэн Селлинджер провел дебютный матч в НХЛ. Ранее он выступал за "Кливленд Монстерз" в АХЛ.
Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 (овертайм)
"Дэвилз" вели в счете 2:1.
На 63-й минуте победный гол забросил Сэм Кэррик (в июле прошлого года перешел из "Эдмонтона").
Еврейский защитник "Рейджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Его брат Люк Хьюз отыграл 24 минуты 34 секунды. Показатель +1.
Оттава Сенаторз - Баффало Сейбрз 0:4
По броскам 35:21 в пользу "Оттавы". Второй шутаут в 30 матчах сезона совершил Укко-Пекка Лууконен.
"Клинки" одержали 16-ю победу в 42-х матчах сезона (12-ю в основное время). "Баффало" занимает последнее место в Восточной конференции.
Две шайбы забросил Джек Куинн.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 18 минут. Показатель + 1.
Филадельфия Флайерз - Даллас Старз 1:4
Две результативные передачи сделал Джейсон Робертсон.
Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 4:1
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 27 сэйвов.
Каролина Хурикейнз - Торонто Мейпл Лифс 6:3
"Торонто" вел в счете 2:0.
"Хет-трик" сделал форвард "Каролины" Джордан Стаал.
Три результативные передачи сделал Джордан Мартинук (Каролина).
Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 1:6
Сент-Луис Блюз - Аннахайм Дакс 6:2
На 14-й минуте счет был 4:0.
Две шайбы забросил Роберт Томас (Сент-Луис).
Вегас Голен Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:4
По броскам 30:20 в пользу "Вегаса". Шутаут совершил Илья Сорокин.