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Рекорд Кросби. Достижение Хеллебайка. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 08 января 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 12:02
Рекорд Кросби. Достижение Хелленбайка. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" в овертайме проиграл "Далласу" 4:5, ведя в счете 3:0.

Бостон Брюинз - Эдмонтон Ойлерз 0:4

Две шайбы забросил Адам Энрике.

Первой звездой игрового дня признан голкипер "Эдмонтона" Стюарт Скиннер, отразивший 26 бросков.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 35 бросков.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал голевую передачу.

Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)

Победный гол в овертайме забросил Патрик Кейн. "Детройт" одержал пятую победу подряд.

Нью-Йорк Рейнджерс - Даллас Старз 4:5 (овертайм)

На 12-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

По 3 очка набрали Томас Харли (Даллас) (1 + 2), Артемий Панарин (Нью-Йорк) (0 +3) и Винсент Трочек (Нью-Йорк) (2 + 1).

Еврейский защитник "Нью-Йорка" Адам Фокс сделал голевую передачу.

Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 3:4 (буллиты)

По две шайбы забросили Рикард Ракелль (Питтсбург) и Дмитрий Воронков (Коламбус).

Лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по количеству выигранных вбрасываний - 15183.

Победный буллит забросил Кирилл Марченко.

Тампа-Бей Лайтнинг - Каролина Хурикейнз 3:2

Филадельфия Флайерз - Торонто Мейпл Лифс 2:3

"Летчики" вели в счете 1:0 и 2:1.

Две шайбы забросил Трэвис Конечны (Филадельфия).

Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 6:4

Во втором периоде гости вели в счете 4:2.

Виннипег Джетс - Нэшвилл Прэдейчез 5:2

Голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк отразил 26 бросков и одержал 300-ю победу в НХЛ.

Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 2:3 (овертайм)

Победную шайбу на 63-й минуте забросил Джонатан Юбердо.

Маккензи Уигар (Калгари) забил в свой день рождения.

Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 2:4

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 12 минут 26 секунд. Показатель 0.

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