Достижение Бедарда. Голевой пас Квинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в овертайме одолел "Ванкувер" 2:1.

Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 3:1

Нападающий "Чикаго" Коннор Бедард забил гол и сделал голевую передачу. Это его 65-я голевая передача. 19-летний хоккеист делит второе место в списке лучших ассистентов "Чикаго" в возрасте моложе 20-лет. Рекордсмен - Эдди Ольчик (80 передач).

Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 2:1 (овертайм)

По броскам 31:18 в пользу "Ванкувера".

Две шайбы забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 24 минуты. 3 броска по воротам, 4 штрафные минуты. Показатель 0.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут.

Юта - Флорида Пантерз 1:4

Две шайбы забросил Йеспер Боквист.