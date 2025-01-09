Достижение Бедарда. Голевой пас Квинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в овертайме одолел "Ванкувер" 2:1.
Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 3:1
Нападающий "Чикаго" Коннор Бедард забил гол и сделал голевую передачу. Это его 65-я голевая передача. 19-летний хоккеист делит второе место в списке лучших ассистентов "Чикаго" в возрасте моложе 20-лет. Рекордсмен - Эдди Ольчик (80 передач).
Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 2:1 (овертайм)
По броскам 31:18 в пользу "Ванкувера".
Две шайбы забросил Пьер-Люк Дюбуа.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 24 минуты. 3 броска по воротам, 4 штрафные минуты. Показатель 0.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут.
Юта - Флорида Пантерз 1:4
Две шайбы забросил Йеспер Боквист.