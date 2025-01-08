5 января в Торонто на 68-м году жизни умер известный канадский хоккеист Дуайт Фостер, сообщает официальный сайт клуба "Детройт Ред Уингз".

Правый нападающий выступал за клубы "Бостон Брюинз", "Колорадо Рокиз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Детройт Ред Уингз".

Хоккеист вынужден был завершить карьеру в 30 лет из-за травмы колена.

Дуайт Фостер провел в НХЛ 576 матчей, в которых забил 116 голов и сделал 175 результативных передач.

В составе сборной Канады он серебряный медалист молодежного чемпионата мира 1977 года.

Дуайт Фостер - рекордсмен команды "Китченер Рейнджерс" по количеству очков за сезон (143), по количеству голевых передач за сезон (83), по количеству голов в одном матче (5), по количеству набранных очков (382).