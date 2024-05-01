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Дзюдо. Впервые в истории израильский судья будет судить поединки олимпиады

время публикации: 01 мая 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 18:31
Дзюдо. Впервые в истории израильский судья будет судить поединки олимпиады
AP Photo/Eduardo Verdugo

Впервые в истории израильский судья будет судить олимпийские поединки, сообщает "Исраэль а-Йом" .

Израильтянин Офер Бен Цви будет судить поединки Парижской олимпиады и чемпионата мира, который пройдет в Абу-Даби.

Всего олимпийский турнир будут судить 16 арбитров.

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