Дзюдо. Впервые в истории израильский судья будет судить поединки олимпиады

Впервые в истории израильский судья будет судить олимпийские поединки, сообщает "Исраэль а-Йом" .

Израильтянин Офер Бен Цви будет судить поединки Парижской олимпиады и чемпионата мира, который пройдет в Абу-Даби.

Всего олимпийский турнир будут судить 16 арбитров.