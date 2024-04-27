Дзюдо. Раз Гершко стала чемпионкой Европы
время публикации: 27 апреля 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 19:56
Сегодня в Загребе завершается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки завоевали одну золотую и три бронзовых медали.
Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) стала чемпионкой Европы.
Она победила голландку Каен Стивенсон, россиянку Элис Старцеву, турчанку Кайру Оздемир (в полуфинале) и француженку Юлию Толофу (в финале).
Раз Гершко впервые стала чемпионкой Европы. В 2022 и 2023 годах она проигрывала в финалах континентального первенства.
Раз Гершко - бронзовый призер Токийской олимпиады (в командном первенстве), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.
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