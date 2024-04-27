Дзюдо. Раз Гершко стала чемпионкой Европы

Сегодня в Загребе завершается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки завоевали одну золотую и три бронзовых медали.

Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) стала чемпионкой Европы.

Она победила голландку Каен Стивенсон, россиянку Элис Старцеву, турчанку Кайру Оздемир (в полуфинале) и француженку Юлию Толофу (в финале).

Раз Гершко впервые стала чемпионкой Европы. В 2022 и 2023 годах она проигрывала в финалах континентального первенства.

Раз Гершко - бронзовый призер Токийской олимпиады (в командном первенстве), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.