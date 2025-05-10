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Спорт

"Талибан" запретил шахматы в Афганистане

Шахматы
время публикации: 10 мая 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 16:41
"Талибан" запретил шахматы в Афганистане
AP Photo/Omar Sanadiki

Террористическое движение "Талибан" запретило в Афганистане шахматы, объявив их противоречащими нормам ислама, сообщает "Советский спорт".

Движение, правящее в Афганистане, считает шахматы азартной игрой.

Бывший исполнительный директор Шахматной федерации Афганистана Абасин Мохиби сказал: "За одиннадцать месяцев не было проведено ни одного официального турнира, семинара или какой-либо другой связанной с шахматами деятельности. Большинство официальных лиц федерации покинули страну. В некоторых провинциях шахматы запрещены".

Местные шахматист обратились в департамент спорта и получили разъяснение, что шахматы указом эмира запрещены, а федерация лишена правового статуса

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