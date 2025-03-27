Шахматы. Максим Родштейн - бронзовый призер чемпионата Европы
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:36
В Эфорие-Норд, Румыния, завершился чемпионат Европы по шахматам. Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.
Три гроссмейстера набрали по 8.5 очков.
Чемпионом по дополнительным показателям стал Матиас Блюбаум (Германия).
На втором месте Фредерик Свейн (Германия).
Израильтянин Максим Родштейн занял третье место.
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