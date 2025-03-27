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Спорт

Шахматы. Максим Родштейн - бронзовый призер чемпионата Европы

Шахматы
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:36
Шахматы. Максим Родштейн - бронзовый призер чемпионата Европы
AP Photo/Denes Erdos

В Эфорие-Норд, Румыния, завершился чемпионат Европы по шахматам. Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

Три гроссмейстера набрали по 8.5 очков.

Чемпионом по дополнительным показателям стал Матиас Блюбаум (Германия).

На втором месте Фредерик Свейн (Германия).

Израильтянин Максим Родштейн занял третье место.

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