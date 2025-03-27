Шахматы. Максим Родштейн - бронзовый призер чемпионата Европы

В Эфорие-Норд, Румыния, завершился чемпионат Европы по шахматам. Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

Три гроссмейстера набрали по 8.5 очков.

Чемпионом по дополнительным показателям стал Матиас Блюбаум (Германия).

На втором месте Фредерик Свейн (Германия).

Израильтянин Максим Родштейн занял третье место.