Детский чемпионат мира по шахматам. Израильтянин завоевал две серебряные медали

На Родосе, Греция, проходил детский и юношеский чемпионат мира по рапиду и блицу (шахматы).

Израильтянин Ноам Сасон завоевал две серебряные медали в возрастной категории до 12 лет.

В турнире по быстрым шахматам он набрал 9 очков в 11 партиях.

Победителем стал Дамир Булгак, набравший 10 очков.

Третье место занял американец Этан Гуо (8.5 очков).

В блице Ноам Сасон набрал 8.5 очков в 11 партиях.

Чемпионом стал Этан Гуо, набравший 10 очков.

Третье место занял Сулейман Нуракин (Казахстан) (8 очков).