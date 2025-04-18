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Детский чемпионат мира по шахматам. Израильтянин завоевал две серебряные медали

Шахматы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 11:37
Детский чемпионат мира по шахматам. Израильтянин завоевал две серебряные медали
AP Photo/Denes Erdos

На Родосе, Греция, проходил детский и юношеский чемпионат мира по рапиду и блицу (шахматы).

Израильтянин Ноам Сасон завоевал две серебряные медали в возрастной категории до 12 лет.

В турнире по быстрым шахматам он набрал 9 очков в 11 партиях.

Победителем стал Дамир Булгак, набравший 10 очков.

Третье место занял американец Этан Гуо (8.5 очков).

В блице Ноам Сасон набрал 8.5 очков в 11 партиях.

Чемпионом стал Этан Гуо, набравший 10 очков.

Третье место занял Сулейман Нуракин (Казахстан) (8 очков).

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