"Маккаби" (Петах-Тиква) вылетел в Лигу Леумит
время публикации: 10 мая 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 22:39
Завершился нижний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. В Лигу Леумит вылетели "Апоэль (Хадера) и "Маккаби" (Петах-Тиква).
"Маккаби" вылетел в третий раз за последние шесть лет.
В Лигу Аль поднялись "Апоэль" (Петах-Тиква) и "Апоэль" (Тель-Авив).
Ирони (Тверия) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0
"Маккаби" нужно было побеждать в этом матче.
Апоэль (Хадера) - Апоэль (Иерусалим) 2:4
Команда из Хадеры потеряла шансы на сохранение места в Высшей лиге неделю назад.
Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 0:1
Ашдод - Ирони (Кирьят-Шмона) 4:2
Чтобы не зависеть от результатов параллельных матчей, "Ашдоду" нужна была победа.
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