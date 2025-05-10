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"Маккаби" (Петах-Тиква) вылетел в Лигу Леумит

Футбол
время публикации: 10 мая 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 22:39
"Маккаби" (Петах-Тиква) вылетел в Лигу Леумит
AP Photo/Matthias Schrader

Завершился нижний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. В Лигу Леумит вылетели "Апоэль (Хадера) и "Маккаби" (Петах-Тиква).

"Маккаби" вылетел в третий раз за последние шесть лет.

В Лигу Аль поднялись "Апоэль" (Петах-Тиква) и "Апоэль" (Тель-Авив).

Ирони (Тверия) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0

"Маккаби" нужно было побеждать в этом матче.

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Иерусалим) 2:4

Команда из Хадеры потеряла шансы на сохранение места в Высшей лиге неделю назад.

Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 0:1

Ашдод - Ирони (Кирьят-Шмона) 4:2

Чтобы не зависеть от результатов параллельных матчей, "Ашдоду" нужна была победа.

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