"Манчестер Сити" не смог обыграть аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 10 мая 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 19:13
Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" не смог победить "Саутгемптон" 0:0.
Фулхэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 1:3
"Ириски" одержали волевую победу. счет на 45-й минуте сравнял украинский защитник Виталий Миколенко.
Проиграв, "дачники" утратили шансы побороться за еврокубки.
Ипсвич - Брентфорд 0:1
"Ирсвич" уже вернулся в Чемпионшип, поэтому просто доигрывает сезон.
Саутгемптон - Манчестер Сити 0:0
"Саутгемптон" уже вылетел, но напоследок отобрал очки у фаворита.
"Горожане" владели громадным преимуществом (72% владения мячом, 26:2 по ударам, 5:0 по точным ударам, 15:1 по угловым).
Аутсайдер прервал серию из пяти побед команды Гвардиолы и помешал ей догнать "Арсенал".
Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув 0:2
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