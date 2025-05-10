"Манчестер Сити" не смог обыграть аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" не смог победить "Саутгемптон" 0:0.

Фулхэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 1:3

"Ириски" одержали волевую победу. счет на 45-й минуте сравнял украинский защитник Виталий Миколенко.

Проиграв, "дачники" утратили шансы побороться за еврокубки.

Ипсвич - Брентфорд 0:1

"Ирсвич" уже вернулся в Чемпионшип, поэтому просто доигрывает сезон.

Саутгемптон - Манчестер Сити 0:0

"Саутгемптон" уже вылетел, но напоследок отобрал очки у фаворита.

"Горожане" владели громадным преимуществом (72% владения мячом, 26:2 по ударам, 5:0 по точным ударам, 15:1 по угловым).

Аутсайдер прервал серию из пяти побед команды Гвардиолы и помешал ей догнать "Арсенал".

Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув 0:2