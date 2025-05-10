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Чемпионат Испании. "Райо Вальекано" оставил островитян в зоне вылета

Футбол
время публикации: 10 мая 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 13:08
Чемпионат Испании. "Райо Вальекано" оставил островитян в зоне вылета
AP Photo/Martin Mejia

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" в гостях обыграл "Лас-Пальмас" 1:0.

Островитяне остались в зоне вылета.

Мадридская команда поднялась на седьмое место (в зону еврокубков).

У гостей (Райо Вальекано) значительное статистическое преимущество (60% владения мячом, 16:6 по ударам, 5:2 по точным ударам).

На 67-й минуте Альваро Гарсия обыграл в штрафной защитника и нанес удар в дальний угол 0:1.

В конце встречи хозяева упустили парочку голевых моментов.

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