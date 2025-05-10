"Бохум" и "Хольштайн" вылетают. Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 10 мая 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 18:48
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Германии. Проиграли и покидают элиту "Бохум" и "Хольштайн".
Вердер (Бремен) - Лейпциг 0:0
"Лейпциг" не может победить в четвертом матче подряд. Команда находится на шестом месте.
Унион (Берлин) - Хайденхайм 0:3
Берлинцы уже обезопасили себя от вылета, поэтому особой мотивации у них нет.
Победа уберегает "Хайденхайм" от прямого вылета. Вылетают "Бохум" и "Хольштайн". В последнем туре Команда попытается уйти от участия в стыковых играх.
Два мяча забил Адриан Бек.
Бохум - Майнц 1:4
"Бохум" утратил шансы на спасение.
Хольштайн (Килья) - Фрайбург 1:2
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