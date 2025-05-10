x
10 мая 2025
|
последняя новость: 19:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2025
|
10 мая 2025
|
последняя новость: 19:15
10 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Бохум" и "Хольштайн" вылетают. Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 10 мая 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 18:48
"Бохум" и "Хольштайн" вылетают. Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Германии. Проиграли и покидают элиту "Бохум" и "Хольштайн".

Вердер (Бремен) - Лейпциг 0:0

"Лейпциг" не может победить в четвертом матче подряд. Команда находится на шестом месте.

Унион (Берлин) - Хайденхайм 0:3

Берлинцы уже обезопасили себя от вылета, поэтому особой мотивации у них нет.

Победа уберегает "Хайденхайм" от прямого вылета. Вылетают "Бохум" и "Хольштайн". В последнем туре Команда попытается уйти от участия в стыковых играх.

Два мяча забил Адриан Бек.

Бохум - Майнц 1:4

"Бохум" утратил шансы на спасение.

Хольштайн (Килья) - Фрайбург 1:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025

Чемпионат Испании. "Райо Вальекано" оставил островитян в зоне вылета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025

Чемпионат Италии. Три гола за последних 19 минут. "Милан" продолжает борьбу за еврокубки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025

Чемпионат Германии. Дебют Бауэра. "Хоффенхайм" почти спасся
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

Несколько матчей чемпионата Израиля по футболу были прерваны из-за ракетного обстрела