"Бохум" и "Хольштайн" вылетают. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Германии. Проиграли и покидают элиту "Бохум" и "Хольштайн".

Вердер (Бремен) - Лейпциг 0:0

"Лейпциг" не может победить в четвертом матче подряд. Команда находится на шестом месте.

Унион (Берлин) - Хайденхайм 0:3

Берлинцы уже обезопасили себя от вылета, поэтому особой мотивации у них нет.

Победа уберегает "Хайденхайм" от прямого вылета. Вылетают "Бохум" и "Хольштайн". В последнем туре Команда попытается уйти от участия в стыковых играх.

Два мяча забил Адриан Бек.

Бохум - Майнц 1:4

"Бохум" утратил шансы на спасение.

Хольштайн (Килья) - Фрайбург 1:2