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Умер легендарный алжирский футболист и тренер

время публикации: 10 ноября 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:29
Умер легендарный алжирский футболист и тренер
AP Photo/Jose Breton

8 ноября на 89-м году жизни умер легендарный алжирский футболист и тренер Рашид Мехлуфи, сообщают французские СМИ.

Рашид Мехлуфи провел 4 матча за сборную Франции.

Он был одним из 10 алжирских футболистов, которые в апреле 1958 года отказались выступать за сборную Франции, хотя мог принять участие в чемпионате мира 1958 года. Тогда он стал "национальным символом Алжира".

Рашид Мехлуфи выступал за команду Фронта национального освобождения, а в 1963-69 годах за сборную Алжира.

На клубном уровне нападающий выступал за "Сент-Этьен" (четырехкратный чемпион Франции, лучший бомбардир клуба - 192 гола), "Серветт" (Женева) и "Бастию".

Под его руководством сборная Алжира стала победителем Средиземноморских игр 1975 года и Всеафриканских игр 1978 года.

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