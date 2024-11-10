8 ноября на 89-м году жизни умер легендарный алжирский футболист и тренер Рашид Мехлуфи, сообщают французские СМИ.

Рашид Мехлуфи провел 4 матча за сборную Франции.

Он был одним из 10 алжирских футболистов, которые в апреле 1958 года отказались выступать за сборную Франции, хотя мог принять участие в чемпионате мира 1958 года. Тогда он стал "национальным символом Алжира".

Рашид Мехлуфи выступал за команду Фронта национального освобождения, а в 1963-69 годах за сборную Алжира.

На клубном уровне нападающий выступал за "Сент-Этьен" (четырехкратный чемпион Франции, лучший бомбардир клуба - 192 гола), "Серветт" (Женева) и "Бастию".

Под его руководством сборная Алжира стала победителем Средиземноморских игр 1975 года и Всеафриканских игр 1978 года.