"Милан" теряет очки. "Ювентус" победил в дерби

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" не смог обыграть "Кальяри" 3:3. "Ювентус" победил в дерби 2:0.

Венеция - Парма 1:2

Кальяри - Милан 3:3

Хозяева вышли вперед на второй минуте. После подачи углового Надир Дзортеа (в июле перешел из "Аталанты") открыл счет.

На 15-й минуте Рейндерс вывел Рафаэля Леау один на один. Тот перебросил мяч через вратаря 1:1. На 40-й минуте гости провели быструю контратаку. Рафаэль Леау убежал от двух защитников, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 1:2.

На 53-й минуте Габриэле Дзаппа сравнял счет 2:2 после грубой ошибки защитника, сделавшего неточный пас назад.

На 69-й минуте вратарь парировал мяч после удара Пулишича. Абрахам добил мяч в сетку 2:3.

На 89-й минуте после навеса Дзаппа слету пробил под перекладину 3:3.

Ювентус (Турин) - Торино 2:0