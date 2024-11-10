Рууд ван Нистельрой - успешный тренер "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" опять проиграл
время публикации: 10 ноября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 18:52
Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" 3:0.
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел последний матч под руководством Рууда ван Нистельроя. Завтра команду возглавит Рубен Аморим.
Под руководством голландцы "красные дьяволы" дважды разгромили "Лестер" (в Кубке и в Премьер-лиге), сыграли вничью с "Челси" и победили ПАОК.
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
На 54-й минуте хозяева вели в счете 1:0.
Тоттенхэм (Лондон) - Ипсвич1:2
"Ипсвич" сумел выбраться из зоны вылета.
После побед над "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" "шпоры" проиграли аутсайдеру.
С учетом всех турниров "Тоттенхэм" проиграл второй матч подряд и третий из последних пяти.
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