Рууд ван Нистельрой - успешный тренер "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" опять проиграл

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" 3:0.

Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0

Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел последний матч под руководством Рууда ван Нистельроя. Завтра команду возглавит Рубен Аморим.

Под руководством голландцы "красные дьяволы" дважды разгромили "Лестер" (в Кубке и в Премьер-лиге), сыграли вничью с "Челси" и победили ПАОК.

Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3

На 54-й минуте хозяева вели в счете 1:0.

Тоттенхэм (Лондон) - Ипсвич1:2

"Ипсвич" сумел выбраться из зоны вылета.

После побед над "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" "шпоры" проиграли аутсайдеру.

С учетом всех турниров "Тоттенхэм" проиграл второй матч подряд и третий из последних пяти.