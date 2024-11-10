x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рууд ван Нистельрой - успешный тренер "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" опять проиграл

время публикации: 10 ноября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 18:52
Рууд ван Нистельрой - успешный тренер "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" опять проиграл
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" 3:0.

Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0

Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел последний матч под руководством Рууда ван Нистельроя. Завтра команду возглавит Рубен Аморим.

Под руководством голландцы "красные дьяволы" дважды разгромили "Лестер" (в Кубке и в Премьер-лиге), сыграли вничью с "Челси" и победили ПАОК.

Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3

На 54-й минуте хозяева вели в счете 1:0.

Тоттенхэм (Лондон) - Ипсвич1:2

"Ипсвич" сумел выбраться из зоны вылета.

После побед над "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" "шпоры" проиграли аутсайдеру.

С учетом всех турниров "Тоттенхэм" проиграл второй матч подряд и третий из последних пяти.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024

"Милан" теряет очки. "Ювентус" победил в дерби
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024

Умер легендарный алжирский футболист и тренер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024

Сенсация MLS. "Атланта" выбила "Интер Майами". Месси забил гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024

Неожиданное поражение "Манчестер Сити". "Ливерпуль" укрепляет лидерство