Теннис. Денис Шаповалов стал победителем турнира в Белграде

Победителем теннисного турнира серии АТР-250, который проходил в Белграде, стал канадский теннисист Денис Шаповалов (уроженец Израиля).

В финале он победил серба Хамада Меджедовича 6:4, 6:4.

Финал продолжался 110 минут.

Денис Шаповалов занимает 78-е место в рейтинге АТР. Последний раз он становился победителем турнира АТР в 2019 году.