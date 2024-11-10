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Теннис. Денис Шаповалов стал победителем турнира в Белграде

время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:47
Теннис. Денис Шаповалов стал победителем турнира в Белграде
AP Photo/Darko Vojinovic

Победителем теннисного турнира серии АТР-250, который проходил в Белграде, стал канадский теннисист Денис Шаповалов (уроженец Израиля).

В финале он победил серба Хамада Меджедовича 6:4, 6:4.

Финал продолжался 110 минут.

Денис Шаповалов занимает 78-е место в рейтинге АТР. Последний раз он становился победителем турнира АТР в 2019 году.

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