Израильский фигурист стал победителем турнира в Болгарии
время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:27
Победителем турнира по фигурному катанию Кубок Денковой-Стависки стал израильтянин Лев Винокур.
Его результат 234.31 балла.
На втором месте австриец Маурицио Зандрон (217.08), на третьем - турок Бурак Демирбога (211.06).
В соревнованиях женщин победила британка Кристен Спурс (186.02).
Уроженка Израиля, представляющая Болгарию, Александра Фейгин заняла второе место (177.26). Она лидировала после короткой программы.
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