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Израильский фигурист стал победителем турнира в Болгарии

время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:27
Израильский фигурист стал победителем турнира в Болгарии
AP Photo/Hiro Komae

Победителем турнира по фигурному катанию Кубок Денковой-Стависки стал израильтянин Лев Винокур.

Его результат 234.31 балла.

На втором месте австриец Маурицио Зандрон (217.08), на третьем - турок Бурак Демирбога (211.06).

В соревнованиях женщин победила британка Кристен Спурс (186.02).

Уроженка Израиля, представляющая Болгарию, Александра Фейгин заняла второе место (177.26). Она лидировала после короткой программы.

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