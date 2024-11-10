"Кливленд" не знает поражений. Результаты матчей НБА
время публикации: 10 ноября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:52
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" обыграл "Бруклин" 105:100. "Кавальерз" победил в 11 стартовых матчах сезона.
Сан-Антонио Сперз - Юта Джаз 110:111
Самый результативный игрок матча Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) (24 + 16 пдборов).
Атланта Хоукс - Чикаго Булз 113:125
Последнюю четверть гости выиграли 35:15.
Дайсон Дэниэлз (Атланта) в последних трех матчах совершил 17 перехватов.
Кливленд Кавальерз - Бруклин Нетс 105:100
Лос-Анджелес Клипперс - Торонто Рэпторз 105:103
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