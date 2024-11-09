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Евролига. В греческой битве победил "Олимпиакос", в испанской - "Барселона"

время публикации: 09 ноября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 08:39
Евролига. В греческой битве победил "Олимпиакос", в испанской - "Барселона"
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона", "Фенербахче", "Жальгирис" и "Баваария", одержавшие по 6 побед.

"Маккаби" на 14-м месте (3 победы).

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Монако 9Франция) 69:81

Последнюю четверть гости выиграли 29:10.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 73:77

Вторую половину матча турки выиграли 44:37.

Самый результативный игрок матча - бывший форвард "Жальгириса" и "Барселоны" Найджел Хейс (Фенербахче) (25 + 7 подборов).

Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 89:94

Барселона (Испания) - Баскония (Витория, Испания) 91:68

Виртус (Болонья, Италия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 84:77

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