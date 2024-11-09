Евролига. В греческой битве победил "Олимпиакос", в испанской - "Барселона"
время публикации: 09 ноября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 08:39
Завершился восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона", "Фенербахче", "Жальгирис" и "Баваария", одержавшие по 6 побед.
"Маккаби" на 14-м месте (3 победы).
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Монако 9Франция) 69:81
Последнюю четверть гости выиграли 29:10.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 73:77
Вторую половину матча турки выиграли 44:37.
Самый результативный игрок матча - бывший форвард "Жальгириса" и "Барселоны" Найджел Хейс (Фенербахче) (25 + 7 подборов).
Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 89:94
Барселона (Испания) - Баскония (Витория, Испания) 91:68
Виртус (Болонья, Италия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 84:77
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